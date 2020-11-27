В "Векторе" назвали условия вакцинации "ЭпиВакКороной"

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора
В течение трех недель после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять алкоголь, рассказал РИА Новости завотделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
По его словам, особой подготовки перед вакцинацией не требуется, однако иммунной системе необходимо сфокусироваться на антигенах, которые содержит препарат. Для этого следует исключить "отвлекающие, более иммунодоминантные антигены в виде сопутствующих инфекций".
Вакцинация не противопоказана страдающим диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако, как пояснил Рыжиков, чтобы организм мог сосредоточиться на антигенах вакцины, "надо быть относительно здоровым".
Иммунитет формируется не на всю жизнь. Частоту ревакцинации пока изучают, но, скорее всего, она потребуется через шесть-девять месяцев. В дальнейшем повторную иммунизацию надеются проводить раз в три года, добавил эксперт.
Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в середине октября. В пострегистрационных испытаниях участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе пожилые и страдающие хроническими заболеваниями.
Вакцину вводят двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14–21 дня. Для россиян вакцинация будет бесплатной.
Ранее Рыжиков сообщил, что иммунитет после вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной" сохраняется полгода. По его словам, ученые рассчитывают, что он сохранится еще шесть месяцев, так как скорость падения иммунитета незначительная.
Начался последний этап тестирования второй российской вакцины от коронавируса
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