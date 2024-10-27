Санду заявила, что Молдавии пришлось ввести санкции против России

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Действующий президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика была вынуждена ввести ограничительные меры против России, так как страна могла сама попасть под санкции со стороны международного сообщества, в том числе в сферах экономики и банковской системы. Ее слова передает РИА Новости.

"Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции", – объяснила Санду во время дебатов со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Александром Стояногло.

Ее конкурент при этом указал на то, что действующий президент Молдавии ввела ограничения против РФ, лишив таким образом жителей республики преимуществ в виде рынков сбыта и дешевых энергоресурсов.

В ноябре прошлого года республика официально присоединилась к санкциям ЕС против РФ по причине действий, "подрывающих угрозу территориальной целостности Украины". Соответствующие ограничения затрагивают большую часть высшего руководства России.

Кроме того, глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца распорядился заблокировать ряд сайтов российских СМИ. До этого СИБ приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 сайтам российских СМИ.

