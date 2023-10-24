Спецслужба Молдавии сообщила о намерении заблокировать 20 сайтов российских СМИ

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Служба информации и безопасности Молдавии приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 сайтам российских СМИ. Об этом сказано на сайте спецслужбы.

"Провайдерам было направлено распоряжение о блокировании доступа пользователей в Республике Молдова к вышеупомянутым источникам", – говорится в заявлении.

В перечне оказались такие интернет-ресурсы, как ВГТРК, телеканалы RT, "Мир", НТВ, "Россия сегодня", РЕН ТВ, "Звезда", "Вести", "360", Москва 24, "РТР-Планета" и другие.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор за прошедшие два года заблокировал более 2 тысяч материалов и сайтов нежелательных организаций и иноагентов. Блокировке подверглись те порталы и материалы, у которых не было соответствующей маркировки. Эти сайты Роскомнадзор оштрафовал на общую сумму более 233 миллионов рублей.

Роскомнадзор сможет ограничить деятельность сайтов с инструкциями по обходу блокировок