РКН за два года заблокировал свыше 2 тыс сайтов нежелательных организаций и иноагентов

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Роскомнадзор за прошедшие два года заблокировал более 2 тысяч материалов и сайтов нежелательных организаций и иноагентов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника управления ведомства Евгения Зайцева.

Блокировке подверглись те порталы и материалы, у которых не было соответствующей маркировки. Эти сайты, уточнил Зайцев, Роскомнадзор оштрафовал на общую сумму более 233 миллионов рублей.

1 сентября РКН впервые отправил уведомления интернет-ресурсам с требованием удалить материалы с пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии. По словам замруководителя ведомства Вадима Субботина, в Роскомнадзор часто поступают жалобы от россиян. Вместе с этим РКН сам мониторит Сеть на предмет нарушений.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор не увидел оснований для снятия блокировки с социальной сети Twitter (теперь X). Домен x.com переадресует на заблокированный домен twitter.com.

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