Песков заявил, что сотрудники АП не используют смартфоны для закрытой информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники администрации президента (АП) не используют никакие смартфоны для передачи закрытой информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о том, что сотрудники внутриполитического блока АП получили распоряжение избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля из соображений безопасности.

"Любой смартфон – это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система (установлена. – Прим. ред.) – Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются и категорированные переговоры и категорированные материалы не пересылаются с использованием смартфонов", – отметил Песков.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что не располагает информацией о подобном указании сотрудникам внутриполитического блока администрации президента, сообщает "Газета.ру".

"Я ничего об этом не знаю, честно говоря. Но у меня есть и Android, и iPhone. В принципе, с Android все хорошо. Поэтому, я думаю, никаких проблем с этим не возникнет", – отметил Попов.

Он также затронул в своем комментарии тему российских операционных систем, подчеркнув, что они еще "сырые". Также Попов заявил, что никаких указаний насчет смартфонов не поступало.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что сенаторов не просили прекратить использовать iPhone. Джабаров также заявил, что он может не использовать iPhone, если это потребуется. По его словам, для него не будет проблемой выбрать смартфон другого производителя.

Сотрудникам администрации президента РФ рекомендовали поменять iPhone к 1 апреля – СМИ

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