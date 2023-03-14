В Госдуме призвали ужесточить контроль за VPN-сервисами

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Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что те VPN-сервисы, которые откажутся предоставлять свои данные отечественным спецслужбам, должны быть заблокированы на территории РФ.

"Безусловно, усиливать контроль нужно. Насколько мне известно, большая часть компаний, предоставляющих услуги, тем или иным образом уже взаимодействует с нашими специальными службами", – сказал зампред в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Свинцов считает, что в нынешних условиях, учитывая вооруженный конфликт между Россией и странами НАТО, стране необходимо контролировать информационную структуру и заниматься ее безопасностью. К тому же он отметил, что блокировка поможет обезопасить и граждан страны в Сети.

Ранее руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин рассказал о способах, благодаря которым можно защитить себя от возможной блокировки iPhone со стороны Apple. Одним из таких он назвал переход на зарубежный аккаунт, но для этого потребуется постоянное использование VPN-сервисов.



В России могут заблокировать все VPN протоколы – СМИ

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