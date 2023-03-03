Россиянам назвали способ избежать возможной блокировки iPhone

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин рассказал, каким способом можно защитить себя от возможной блокировки iPhone со стороны Apple, сообщает телеканал "360".

"Конечно, технически такое действие возможно. Вспомните, как Apple отключила карты "Мир" от своей платежной системы или как некоторые другие устройства зарубежного производства превратились в кирпичи", – заявил эксперт.

Он назвал действенным решением использование зарубежного аккаунта на устройствах. Однако для этого потребуется регулярно использовать VPN-сервисы, чтобы не выдать местоположение смартфона.

По мнению Баклушина, Apple может ограничить действие российских аккаунтов под давлением недружественных государств, в том числе под предлогом соблюдения санкционного законодательства или противостояния криминальным структурам.

Сам по себе шанс блокировки аналитик назвал невысоким, поскольку для американской корпорации важна репутация, а она может пострадать при незаконном отключении аккаунтов в России.

В сентябре 2022 года главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец посоветовал пользователям смартфонов iPhone не обновлять свои устройства, поскольку новые версии программного обеспечения зачастую бывают нестабильны и доставляют проблемы.

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