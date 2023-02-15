Аналитик объяснил, к чему может привести блокировка телефонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Китайский производитель бытовой электроники Realme опроверг сообщения о блокировке телефонов у россиян. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, почему отключение смартфонов невозможно. Об этом сообщает "Радио 1".



"Один человек выдумал новость ради громкого пиара. Предупреждения появились около четырех лет назад, и на них не обращали внимания, а сейчас на фоне санкций эта тема зашла", – подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что пообщался с представителями компаний. Они отметили, что не планируют блокировать телефоны.



"Обнаружить тех пользователей, у которых отрубили телефон не удалось, это означает, что их не существует. Информация о блокировке телефонов на фоне ограничений для россиян – фейк", – сказал эксперт.

По словам аналитика, отключение смартфонов является выдумкой. Такая история наблюдается не только в России, но и в Европе и США, указал он.

"Телефоны в кирпичи не превратятся. Заблокировать телефон – то же самое, что и украсть его, поэтому все компании не могут допустить конфликта мирового масштаба", – заключил Муртазин.

Ранее сообщалось, что самым популярным брендом смартфонов среди москвичей в 2022 году стал Apple. Айфонами пользуется почти каждый третий житель столицы – 28%. Компания Samsung потеряла 2% своих пользователей и заняла второе место с долей в 26%. На третьем месте расположились смартфоны Xiaomi, которыми пользуются 22% абонентов.

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