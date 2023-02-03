Названы самые популярные бренды смартфонов у москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самым популярным брендом смартфонов среди москвичей в 2022 году стал Apple, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы МТС, проанализировав гаджеты, которыми пользуются абоненты в столичном регионе.

По данным компании, айфонами пользуется почти каждый третий житель столицы – 28%. Ранее американская компания уступала Samsung, которая в 2022 году потеряла 2% своих пользователей и заняла второе место с долей в 26%.

На третьем месте расположились смартфоны Xiaomi, которыми пользуются 22% абонентов, на четвертом – Honor с 10%, на пятом – Realme с 2%.

Отмечается, что в Москве самая большая доля владельцев гаджетов Apple в России. В среднем по стране iPhone использовали 18% абонентов МТС. Самыми популярными брендами смартфонов среди россиян в 2022 году были Samsung – 28% и Xiaomi – 21%.

Кроме того, в компании выявили самые популярные модели смартфонов. Первые три строчки занимают продукты компании Apple – iPhone 11, iPhone 7 и iPhone XR 64. Следом идут Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12 и Galaxy A51, Xiaomi Redmi 9C, Apple iPhone 12, Samsung Galaxy A50 и Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Ранее сообщалось, что китайские бренды смартфонов Xiaomi и Honor возобновили прием сотрудников на работу в свои российские подразделения: на рекрутинговых сайтах с 30 декабря стали появляться вакансии специалистов по логистике, дистрибуции и рекламе в указанных компаниях. Специалисты считают, что это свидетельствует о планах брендов полностью вернуться на российский рынок.

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