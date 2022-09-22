Россиянам рассказали, как продлить срок службы батареи смартфона

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Фото: depositphotos/georgejmclittle
Аккумуляторы смартфонов часто выходят из строя из-за ошибок, которые совершают владельцы устройств, считает ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов.
По его словам, износ батареи является типичной проблемой современных гаджетов, из-за которой их приходится отдавать в ремонт или покупать новые. Однако есть ряд правил, отметил он, которые позволят продлить срок службы устройства. В частности, не нужно во время зарядки смартфона смотреть видео, играть в игры и пользоваться навигатором.
"Это приводит к нагреванию батареи и деградации ее внутренней структуры. Многие люди имеют привычку заряжать телефон, закладывая его под подушку. От этого аккумулятор тоже перегревается, а его химическая структура портится", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
К износу батареи также приводит использование технологий быстрой зарядки QuickCharge, продолжил эксперт. Он посоветовал не злоупотреблять этой функцией и использовать ее только в экстренных случаях, а не в повседневном режиме.
Малоземов добавил, что смартфон будет медленнее расходовать заряд, если запретить каким-то приложениям работать в фоновом режиме, а также отключить ряд уведомлений. Эксперт посоветовал проверить в настройках, какие программы тратят основную часть ресурсов батареи.
Ранее эксперт Анастасия Ильичева рассказала о нескольких правилах, которых нужно придерживаться для продления жизни аккумулятора смартфона. По ее словам, всегда нужно использовать только оригинальное зарядное устройство, разряжать батарею до нуля и не ставить гаджет на зарядку на всю ночь.
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