Аналитик рассказала, как продлить жизнь аккумулятору смартфона

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Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала о нескольких правилах, которых нужно придерживаться для продления жизни аккумулятора смартфона. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Во-первых, всегда нужно использовать только оригинальное зарядное устройство. Дешевые аналоги часто ломаются, портятся, горят или с использованием такого устройства батарея слишком греется", – рассказала она.
Специалист пояснила, что время использования батареи снижается в результате перегрева, а также повышается риск того, что смартфон может вообще сгореть. Она также не рекомендовала разряжать батарею до нуля.
"Дело в том, что любая батарея рассчитана на определенное количество циклов полной зарядки. Чем чаще вы будете разряжать батарею в ноль, тем быстрее пройдет срок ее службы", – объяснила Ильичева.
Эксперт также призвала не ставить телефон на зарядку на всю ночь. По ее словам, ночью невозможно проконтролировать, если случится поломка или батарея начнет греться.
Кроме того, она порекомендовала реже использовать смартфон на жаре и на сильном морозе. Специалист уточнила, что пользование телефоном в средних температурных условиях оптимально для продления срока службы батареи.
Ранее психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников предупредил, что чрезмерное увлечение играми на смартфоне или компьютере может негативно отразиться на поведении человека.
"Городской стандарт": внешние аккумуляторы для телефона
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