Эксперт рассказал, когда смартфон вредит здоровью

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Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников предупредил в интервью радио Sputnik, что чрезмерное увлечение играми на смартфоне или компьютере может негативно отразиться на поведении человека.

По словам специалиста, игры стимулируют процессы возбуждения в центральной нервной системе. Из-за этого человеку бывает трудно отвлечься от игры, которая в итоге может затянуться намного дольше, чем он планировал. Даже если игрок отложит гаджет, то еще долго не сможет уснуть, отметил психолог.

"После этого процесса человек перевозбужден и еще какое-то время лежит в кровати, а перед его глазами мелькают образы из монитора или смартфона. То есть потом еще чисто психологически оторваться сложно", – пояснил Ключников.

Эксперт также добавил, что из-за постоянного недосыпа поведение человека начинает меняться. Это формирует из него поверхностного невротика, которому свойственны эмоциональные крайности.

Ранее сообщалось, что регулярный недосып в среднем возрасте может привести к деменции в старости.

Целью исследования было выявление социальных факторов, оказывающих влияние на здоровье и уровень смертности. Под наблюдением оказались свыше 10 тысяч госслужащих в возрасте от 35 до 55 лет, среди которых две трети составили мужчины и треть – женщины. Исследование продолжается до сих пор.

