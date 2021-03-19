Сомнологи ответили на главные вопросы и развеяли мифы о сне

Во всем мире в этом году 19 марта отмечают День сна. Зачастую мы пренебрегаем им и не задумываемся, что недосып ускоряет процессы старения, негативно влияет на работу мозга и даже может привести к нарушениям психики. Москва 24 пообщалась с сомнологами и узнала ответы на главные вопросы о сне.



Почему не спится?

Врач – невролог-сомнолог Елена Царева объяснила, что у бессонницы множество причин: это может быть стресс или различные проблемы со здоровьем.

"Например, движения ног – подергивания и сгибания, остановки дыхания во сне, которые заставляют организм проснуться, чтобы восстановить дыхание. Также каждое второе пробуждение ночью связано с тем, что необходимо сходить в туалет", – рассказала она.

Со всеми этими причинами можно и нужно бороться. По словам Царевой, справляться со стрессом помогут регулярные занятия спортом. Здесь больше всего подойдут аэробные нагрузки, среди которых ходьба, плавание, катание на велосипеде, гребля, говорит врач. Не менее полезны и занятия медитацией.

Если же постоянные ночные пробуждения связаны с походом в туалет, то для начала сомнолог порекомендовала исключить из рациона кофеинсодержащие напитки и ограничить прием жидкости во второй половине дня.

А подергивания ног во сне могут говорить о проблемах с уровнем железа в организме или же о сбоях в работе щитовидной железы – все это можно поправить, обратившись к специалисту, уверена врач.

Помимо решения этих проблем, по мнению Царевой, для качественного сна крайне важно наладить его гигиену.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог В спальне должно быть темно, свежо, прохладно – около +18... +20 градусов, должны отсутствовать аллергены, например цветы, шерсть животных. По возможности следует ограничить совместный сон: если с вас кто-то стягивает одеяло, кто-то храпит, тычет носом, сопит на ухо – все это будет влиять на качество сна, даже если это любимое существо.

Вместе с тем эксперт дала рекомендации парам: "Можно разделить одеяла. У людей же может быть разная термоотдача и необходимость в тепле. А также на каждого человека должно быть хотя бы 70 сантиметров ширины кровати", – сказала сомнолог.



Есть ли лайфхаки для быстрого засыпания?

Как ни странно, но для быстрого засыпания самое главное – рано вставать, причем важно это делать и в выходные дни, заявил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

"Существует такой термин как "давление сна" – это состояние сонливости, которое заставляет нас вечером ложиться спать. У большинства современных людей за счет активной жизни, гаджетов давление сна уменьшается. Оттягивается процесс засыпания, люди хуже просыпаются, качество сна ухудшается", – сказал специалист.

Вместе с тем кандидат медицинских наук, врач – невролог-сомнолог Ирина Завалко для быстрого засыпания порекомендовала дать себе время успокоиться и замедлиться после рабочего дня. "Не нагружать себя потоком информации за один-два часа до сна, приглушить свет. Можно использовать различные методики для расслабления, например дыхательные упражнения", – объяснила она.

От какой еды не уснешь?

Питание, безусловно, влияет на сон: больше всего мешает заснуть кофеин, сказала Елена Царева. Особое значение имеет объем пищи.

"После семи вечера желательно стремиться съедать не более 25% от суточного рациона, а за 2–3 часа до предполагаемого времени засыпания – воздерживаться от еды", – объяснила врач.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог В крайнем случае отдать предпочтение овощам или легко перевариваемой пище. Более тяжелая, жирная пища может усугубить проблемы с пищеварением и вызвать отрыжку или газообразование.

Сбить сон может не только еда, но и гаджеты, добавила сомнолог. Основная проблема – воздействие света от телефона, планшета или компьютера, поскольку он подавляет выработку мелатонина (гормон, регулирующий сон: он воздействует на биологические часы организма, переключая сон и бодрствование). Это может препятствовать засыпанию, смещая его до 1,5 часа, подчеркнула Царева.

"Помимо всего прочего, этот гормон поддерживает постоянство многих процессов. Например, при дефиците мелатонина повышаются риски онкологических заболеваний", – добавила специалист.



Алкоголь поможет крепче спать?

Спиртное действительно помогает расслабиться и лучше заснуть, но им не стоит злоупотреблять. Об этом рассказала Ирина Завалко.

"На фоне стресса, изредка когда нужно расслабиться, можно выпить бокал вина, но не бутылку. И понимать, что из-за алкоголя сон делается более поверхностным и коротким, поэтому вторая половина ночи может быть, наоборот, хуже", – объяснила специалист.

В свою очередь, Елена Царева порекомендовала отказаться от употребления спиртного для засыпания тем, кто страдает от храпа, иначе он усилится и будет громче. "К тому же алкоголь настолько расслабляет мышцы, что могут появиться или усугубиться остановки дыхания во сне, которые в 96% случаев сочетаются с храпом", – добавила сомнолог.



Сон – синоним красоты и здоровья?

Все эксперты сошлись во мнении, что продолжительность и качество сна оказывают серьезное влияние на внешний вид и общее состояние организма.

"Нарушение сна негативным образом сказывается на развитии и течении очень многих заболеваний как соматической, так и психической сферы, поэтому в основе лечения практически любой патологии должно быть обязательное условие – наличие здорового сна", – объяснил Александр Калинкин.

По словам специалиста, нехватка даже одного часа сна влияет не только на качество жизни человека, его долголетие, но и может привести к изменению активного генома.

В свою очередь, Ирина Завалко подчеркнула, что при регулярном недосыпе у человека меняется обмен веществ.





Ирина Завалко врач – невролог-сомнолог Человек больше хочет есть, может путать сонливость и голод: когда хочет спать, начинает больше есть. Причем есть вредную еду: быстрые углеводы, жирную пищу. При этом еще изменяется метаболизм, приводя к набору веса, когда человек не досыпает. Тем, кто худеет, особенно необходим достаточный и качественный сон.

Кроме влияния на фигуру, недосып сказывается на состоянии кожи. "Могут появиться синяки под глазами и отеки. Очень важно расслабление мышц, которое происходит во сне, чтобы снимать стрессовое воздействие на них, обменные процессы во сне также проходят лучше. Если человек долго напряжен и при этом мало спит, то может наблюдаться гипертонус мышц", – объяснила Елена Царева.



Дневной сон: за и против

Дневной сон возможен, если человек полностью переходит на режим, когда он часть времени спит днем, сказала Ирина Завалко.

"Соответственно, тогда это должна быть первая половина дня или середина. Если регулярного дневного сна нет, то можно использовать короткий дневной сон. Так называемый энергетический сон – это 15–20 минут, короткая дрема", – объяснила врач.

По словам специалиста, из такого сна проще выйти, после него человек чувствует себя гораздо лучше, нет того самого ощущения сонного опьянения.



Чем опасно наверстывание сна?

Полное восполнение дефицита сна невозможно, к тому же подход "высплюсь на выходных" приводит к еще большей сонливости в рабочие дни, объяснила Елена Царева.

"Когда мы смещаем время пробуждения на несколько часов, у нас биоритмы тоже смещаются, на каждый час разницы – сутки адаптации", – сказала она.

Вместе с тем, по мнению Ирины Завалко, из-за отсыпных выходных возникают проблемы с засыпанием вечером в воскресенье. "Становится сложно проснуться утром в понедельник, и появляется целый комплекс проблем со здоровьем: это подталкивает и к ожирению, нарушается работа сердечно-сосудистой системы, что является риском развития депрессии и тревоги", – добавила специалист.



Как начать просыпаться раньше?

По словам Александра Калинкина, характер суточной активности с возрастом меняется сам по себе. Например, дети больше жаворонки, молодежь и люди среднего возраста – совы, а со временем снова становятся жаворонками, объяснил сомнолог.

Тем, кто хочет внедрить привычку ранних подъемов, врач посоветовал сокращать время утреннего пробуждения буквально на 10–15 минут каждые два-три дня. "Тогда в течение трех недель этот график можно постепенно перестроить", – сказал Калинкин.

В свою очередь, Ирина Завалко объяснила, что любой хронотип может жить по разным режимам, но для сов особенно важна регулярность утреннего подъема.





Ирина Завалко врач – невролог-сомнолог Если сова хочет рано вставать, то нужно рано вставать семь дней в неделю 365 дней в году. Чтобы перейти, нужно начать с утра: проснуться в запланированное время, активно начать день, движение, прием пищи, а вечером заранее готовиться ко сну.

Кроме того, совам эксперт порекомендовала рассчитать примерное время, во сколько нужно заснуть, чтобы на утро чувствовать себя хорошо. А за час-полтора до того, как лечь в кровать, приглушить свет и заняться более спокойными делами, подытожила врач.