Психолог рассказал, почему люди видят эротические сны

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Психолог-сексолог Кирилл Филиппов рассказал, что эротические сны приходят к людям по нескольким причинам. По его словам, это может произойти из-за внешней стимуляции и в результате травмы, сообщает "Мир 24".
"Одна из причин таких снов – внешняя стимуляция, которая встречается сегодня на каждом шагу – в интернете, на телевидении и т. д. Она формирует повышенное сексуальное возбуждение. Но иногда за сновидением эротического характера может скрываться какая-то травма, если сон вызывает неприятные эмоции", – объяснил психолог.
Он подчеркнул, что эротические сны не представляют никакой опасности и посещают около 60–70% людей во всем мире. Филиппов отметил, что мозг человека устроен таким образом, что способен пропускать через себя тысячи абсолютно разных мыслей.
"Для нашего мозга не так важно, откуда поступают стимуляции – от органов чувств или фантазии, нервный импульс идет по одним и тем же нервным путям. Во сне, во время гипнотического процесса и в реальности мы можем испытывать одни и те же ощущения. Например, если вы подумаете сейчас о лимоне, его вкусе, как он прикасается к кончику языка, то заметите, как усилился процесс слюноотделения. Все потому, что наше тело хорошо реагирует на фантазии", – добавил Филиппов.
По его словам, во время сна человек теряет самоконтроль, а также моральные и этические ограничения. Он подчеркнул, что почти все мужчины сталкивались с ночными поллюциями, а половина женщин испытывала оргазм во сне хотя бы раз в жизни.
Ранее трансперсональный психолог Дарья Нелединская рассказала, что сны могут служить определенными сигналами, так как возникают из-за работающего ночью подсознания. Она рекомендовала прислушаться к себе, если сон был неприятным и вызвал страх.
Специалист также посоветовала не обращаться за трактовкой к сонникам, так как в них не учитывается индивидуальность человека.
"Доктор 24": сон
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