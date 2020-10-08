Психолог объяснила тайны сновидений

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Трансперсональный психолог Дарья Нелединская раскатала в интервью радио Sputnik, от чего зависят наши сновидения и о чем они нам могут рассказать. По словам эксперта, сны действительно могут служить определенными сигналами, так как возникают из нашего подсознания, работающего ночью.

"Через сон подсознание общается с нами. Если вам приснилось что-то неприятное, то стоит прислушаться к себе, понять, что бы это могло значить лично для вас", – пояснила психолог.

Специалист не рекомендует обращаться за трактовкой к сонникам, так как в них не учитывается индивидуальность человека. Также Нелединская призывает после пробуждения не спешить забывать кошмары, так как подобные попытки могут иметь негативные последствия.

"Когда мы стараемся выбросить из головы негатив, то наоборот закапываем его в себе. Надо прислушаться к себе и понять, почему вы испытываете такие эмоции, что произошло, какие мои ощущения в данный момент, о чем мне сигналит мое я", – рекомендует эксперт.

Кроме того, психолог отметила, что у людей, которые не запоминают свои сны, могут быть проблемы с доверием к себе или слабо развита интуиция. Специалист считает это не проблемой, а особенностью личности.

Ранее опрос показал, что женщины в России видят сны чаще, чем мужчины. В среднем по стране граждане спят ночью по семь часов. При этом периодичность сновидений разнится – 26 процентов жителей страны путешествуют во снах несколько раз в неделю, а 20 процентов – даже каждую ночь.