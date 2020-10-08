Психолог объяснила тайны сновидений

Фото: depositphotos/olly18
Трансперсональный психолог Дарья Нелединская раскатала в интервью радио Sputnik, от чего зависят наши сновидения и о чем они нам могут рассказать. По словам эксперта, сны действительно могут служить определенными сигналами, так как возникают из нашего подсознания, работающего ночью.
"Через сон подсознание общается с нами. Если вам приснилось что-то неприятное, то стоит прислушаться к себе, понять, что бы это могло значить лично для вас", – пояснила психолог.
Специалист не рекомендует обращаться за трактовкой к сонникам, так как в них не учитывается индивидуальность человека. Также Нелединская призывает после пробуждения не спешить забывать кошмары, так как подобные попытки могут иметь негативные последствия.
"Когда мы стараемся выбросить из головы негатив, то наоборот закапываем его в себе. Надо прислушаться к себе и понять, почему вы испытываете такие эмоции, что произошло, какие мои ощущения в данный момент, о чем мне сигналит мое я", – рекомендует эксперт.
Кроме того, психолог отметила, что у людей, которые не запоминают свои сны, могут быть проблемы с доверием к себе или слабо развита интуиция. Специалист считает это не проблемой, а особенностью личности.
Ранее опрос показал, что женщины в России видят сны чаще, чем мужчины. В среднем по стране граждане спят ночью по семь часов. При этом периодичность сновидений разнится – 26 процентов жителей страны путешествуют во снах несколько раз в неделю, а 20 процентов – даже каждую ночь.
"Доктор 24": продукты для сна
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: