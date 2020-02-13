Врач рекомендовал спать без одежды для полноценного восстановления сил

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Привычка спать в одежде может привести к нарушению сна. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

Он отметил, что в одежде человек может дольше засыпать и чаще просыпаться ночью. Тяжельников пояснил, что процесс погружения человека в сон может нарушиться из-за одежды, которая провоцирует перегрев тела.

"Перед погружением в сон человеческое тело охлаждается – это нормальный процесс, более низкая температура способствует качественному отдыху. Если нет одежды, лишнего слоя между телом и одеялом, не происходит перегрева", – подчеркнул специалист.

Он добавил, что привычка спать без одежды также может поспособствовать закаливанию и улучшению состоянию сосудов и мышц.

При этом врач подчеркнул, что любителям спать нагишом нужно тщательно следить за чистотой постельного белья и использовать только качественные средства для стирки. Если же от привычки спать в одежде отказаться сложно, врач рекомендует выбирать пижаму свободного кроя из натуральной ткани.

"Полезнее будет спать в одежде из натуральных тканей. Такая ткань поддерживает тепловой баланс, впитывает влагу, выделяемую с потом. Считается, что лучшие ткани для ночной одежды – хлопок или шелк", – пояснил специалист.

Врач советует перед сном проветривать помещение, убирать все источники света, избавиться от отвлекающего шума. На ночь также не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем, добавил эксперт.

Ранее президент Российского общества сомнологов Роман Борзунов рассказал, каким по продолжительности должен быть дневной сон. По словам специалиста, главное, чтобы он "не перекомпенсировал" сон ночью.

Борзунов подчеркнул, что днем спать следует не более часа. Если обычно человек ложится спать в 22–23 часа, то днем можно вздремнуть не позже 16 часов.

Работающим в ночные смены рекомендуется спать три-четыре часа сразу после возвращения домой. В этом случае человек не будет испытывать сонливость днем и сможет выспаться ночью.

