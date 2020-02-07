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Москва 24

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Общество

17:40

Врач рассказал, каким должен быть дневной сон

общество наука

Фото: depositphotos/olesiabilkei

Президент Российского общества сомнологов Роман Борзунов рассказал, каким по продолжительности должен быть дневной сон. По словам специалиста, главное, чтобы он "не перекомпенсировал" сон ночью.

"Потому что, допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал три-четыре часа. В итоге в следующую ночь сон будет перебит, и опять последует бессонная ночь", – цитирует доктора сайт "Аргументы и факты".

Борзунов подчеркнул, что в остальных случаях спать днем следует не более часа. Если обычно человек ложится спать в 22-23 часа, то днем можно вздремнуть не позже 16 часов.

Работающим в ночные смены рекомендуется спать три-четыре часа сразу после возвращения домой. В этом случае человек не будет испытывать сонливость днем и сможет выспаться ночью.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царева рассказала Москве 24, как правильно просыпаться, чтобы чувствовать себя хорошо весь день. По ее словам, чтобы легче было вставать утром, лучше создать атмосферу искусственного рассвета.

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