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Кардиолог и заслуженный врач России Юрий Кремнев прокомментировал Москве 24 сообщения о смертельной опасности длительного и дневного сна. Такие данные следуют из результатов исследования китайских ученых.

По словам врача, в международную классификацию риска развития сердечно-сосудистых катастроф (инфарктов, инсультов) пока никто не вносил влияние таких факторов, как длительность сна и дневной сон, поэтому даже днем "можно спасть спокойно", не опасаясь за здоровье.





Юрий Кремнев кардиолог и заслуженный врач России Там есть четкие критерии: избыточный холестерин, высокое давление, сахар, стресс, избыточная масса тела. Но вот влияние сна на развитие инсульта и инфаркта пока никто не подтвердил. Продолжительность и время сна не входят в риски развития инсульта.

Он добавил, что китайские ученые ведут пока разработки и затем, возможно, внесут фактор сна в международные документы, но с этим выводом должны согласиться другие специалисты.

"Могу сказать, что на данный момент есть четкие данные по рискам: если во сне у человека при храпе останавливается многократно дыхание, то от этого в несколько раз увеличивается риск инфаркта и инсульта. Это подтверждено", – заключил собеседник Москвы 24.

Китайские ученые выяснили, что дневной сон может увеличивать риск возникновения инсульта. Помимо этого, сон ночью протяженностью девять и более часов также может привести к подобным последствиям.

Так, в течение шести лет ученые следили за состоянием 31,7 тысячи человек, 8 процентов из которых дремали днем не меньше полутора часов, а 24 процента спали ночью девять и более часов за сутки. Оказалось, что у последней группы инсульт был зафиксирован в 23 процентах случаев чаще, чем у тех, кто отдыхал нормальное время сроком по 7-8 часов в день. При этом у тех, кто спал долго ночью и дремал днем, инсульт был на 85 процентов чаще.

Всего было зарегистрировано 1 557 случаев инсульта, а средний возраст испытуемых составлял 62 года. По словам ученых, результаты подчеркивают значение умеренного сна и поддержания хорошего качества сна у людей среднего и старшего возрастов.

А калифорнийские специалисты выяснили, что плохой сон делает человека более уязвимым к стрессу и повышает тревожность. Ученые наблюдали за психическим состоянием людей в зависимости от того, сколько часов те спали. Результаты показали, что у людей, которые не спали одну ночь, префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за проявление тревоги, работала со сбоями. Таким образом, плохой сон на 30 процентов повышал уровень стресса.