Ученые назвали опасность плохого сна

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Американские исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что плохой сон делает человека более уязвимым к стрессу и повышает тревожность. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты провели эксперимент с участием 330 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Ученые наблюдали за их психическим состоянием в зависимости от того, сколько часов те спали. Первая группа провела без сна одну ночь, а вторая – высыпалась. Затем всем участникам эксперимента показали видео, которое должно было вызвать у них чувство тревоги.

Результаты показали, что у людей из первой группы префронтальная кора, которая отвечает за проявление тревоги, работала со сбоями. Плохой сон на 30% повышает уровень стресса, заключают исследователи.

Ранее ученые Высшей школы экономики, Нортумбрийского и Оксфордского университетов нашли связь между перфекционизмом и бессонницей. Основным фактором бессонницы у перфекционистов является тревожность, которая загоняет их в порочный круг – переживания по незначительным поводам не дают человеку выспаться, после чего он не чувствует себя бодрым и в результате не может из-за этого заснуть.