Ученые раскрыли опасность дневного сна

Фото: depositphotos/olesiabilkei

Ученые выяснили, что дневной сон оказался крайне опасным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования специалистов из Китая.

Отмечается, что сон днем увеличивает риск возникновения инсульта. Такой вывод сделали эксперты из Университета науки и технологий в Ухане после проведения эксперимента.

Помимо этого, сон протяженностью девять и более часов также может привести к подобным последствиям.

Так, в течение шести лет ученые следили за состоянием 31,7 тысячи человек, 8% из которых спали днем по полтора часа, а 24% не бодрствовали девять и более часов за сутки.

Оказалось, что у последней группы инсульт был зафиксирован в 23% случаев чаще, чем у тех, кто отдыхал нормальное время сроком по 7–8 часов в день.

Ранее специалисты перечислили главные причины бессонницы. Оказалось, что на это состояние влияют крайне неожиданные факторы.