Ученые рассказали о пользе страшных снов

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Ученые Женевского университета совместно с коллегами из США провели исследование и выяснили, что плохие сны могут приносить пользу человеку. Об этом сообщило издание "Газета.ру".

Полученные в ходе анализа данные свидетельствуют о том, что кошмары способны "тренировать" нервную систему человека. По мнению экспертов, после кошмаров организм становится более устойчивым к внешним стрессовым обстоятельствам.

Участниками эксперимента выступили 18 человек. Специалисты оценивали электроэнцефалограммы испытуемых и узнали, что за ощущение страха во сне отвечают островковая доля и передняя поясная кора головного мозга. Они влияют на оценку эмоций и подготовку к реагированию на угрозу соответственно.

Ученые пришли к выводу, что плохие сны можно использовать как терапевтическое средство для лечения состояния тревоги у пациентов. Это подтверждается и вторым экспериментом, в ходе которого удалось установить связь между эмоциями во сне и в условиях бодрствования.

Американские исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что плохой сон делает человека более уязвимым к стрессу и повышает тревожность. Под плохим сном в данном случае подразумеваются недосып, а также полностью бессонная ночь.

