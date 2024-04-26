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26 апреля, 15:54

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Блинкен: если Китай не решит проблему с поддержкой РФ, это сделают США

Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России

Фото: ТАСС/AP/Tatan Syuflana

Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о поддержке России со стороны Китая, заявил, что если подобное не прекратится, то в это вмешается Вашингтон. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обеспечение трансатлантической безопасности – это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы", – сказал он.

На пресс-конференции в Пекине Блинкен заявил, что Китай не сможет наладить отношения с Европой, оказывая поддержку РФ. Там он встретился с главой МИД КНР Ваном И.

На встрече с Блинкеном Ван И заявил, что конфликт между США и Китаем приведет к обоюдному проигрышу. Сотрудничество между странами может оказаться более эффективным, чем конфронтация, считает он. Ван И подчеркнул, что негативные факторы в китайско-американских отношениях все еще усиливаются.

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