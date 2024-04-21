Bloomberg: Блинкен доведет до КНР обеспокоенность США поставками в Россию товаров для ВПК

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Одним из вопросов, которые госсекретарь США Энтони Блинкен поднимет в ходе визита в Китай на следующей неделе, будет озабоченность Вашингтона поддержкой китайскими компаниями ВПК России. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что Блинкен в Китае "расскажет о последствиях для европейской безопасности" и "выступит с предупреждением о том, что Вашингтон и его союзники едины в своем неприятии роли Китая". Отмечается, что Китай на данный момент "не перешел красную черту" и не предложил России помощь в виде оружия и боеприпасов.

Ранее глава МИД КНР Ван И поставил под сомнение уверенность США в своих силах как крупной державы на фоне постоянного беспокойства по поводу Китая. Он также отметил, что отношения Вашингтона и Пекина смогут нормализоваться только при взаимном уважении интересов друг друга.

До этого Владимир Путин заявил, что Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России. По его словам, у КНР колоссальный потенциал – на сегодняшний день это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала США и причем давно.