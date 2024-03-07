Глава МИД Китая усомнился в уверенности США в себе как крупной державы

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Глава МИД КНР Ван И поставил под сомнение уверенность США в своих силах как крупной державы на фоне постоянного беспокойства по поводу Китая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление Ван И на пресс-конференции в рамках второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

"Если США всегда говорят одно, а делают другое, то где же будет доверие к крупной державе? Если США начинают нервничать и беспокоиться всякий раз, когда слышат слово "Китай", в чем же заключается уверенность в себе крупной державы", – задался вопросом министр.

Ван И добавил, что отношения Вашингтона и Пекина смогут нормализоваться только при взаимном уважении интересов друг друга.

Вместе с тем китайская сторона уверена, что оба государства способны найти верный путь для сосуществования в этом мире, отметил глава китайского МИД.

Ранее СМИ сообщали о том, что американские войска намерены внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины в рамках подготовки к "войне будущего" с Россией и Китаем.

До этого Владимир Путин заявил, что Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России. По его словам, у КНР колоссальный потенциал – на сегодняшний день это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала США и причем давно.