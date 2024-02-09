Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России – Путин

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Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, сообщил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

По его словам, у КНР колоссальный потенциал – на сегодняшний день это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала США и причем давно.

"Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае – полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами – пять с лишним процентов в год, было еще больше. Но этого для Китая достаточно", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Си Цзиньпин в ходе переговоров с Михаилом Мишустиным в Пекине заявил, что РФ и Китай выполнили задачу довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов. Он отметил, что в этом отражается позитивная динамика российско-китайского сотрудничества.

По его словам, у стран заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, а также укрепляются возможности противостоять рискам, что демонстрирует стрессоустойчивость и перспективу взаимовыгодного сотрудничества РФ и КНР.