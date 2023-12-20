Россия и Китай выполнили задачу довести торговлю стран до 200 млрд долларов – Си Цзиньпин

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Россия и Китай выполнили задачу довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов с опережением. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с Михаилом Мишустиным в Пекине.

Так, к концу 2023 года объем двусторонней торговли между двумя странами достиг 218,28 миллиарда долларов, отметил китайский лидер. Он добавил, что в этом отражается позитивная динамика российско-китайского сотрудничества.

"У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам, что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", – приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Пекин собирается расширить сотрудничество с РФ в энергетике по всей производственной цепочке. По словам дипломата, перед лицом колебания на мировом энергетическом рынке и в условиях внешних вызовов и рисков Россия и Китай всегда придерживаются принципов взаимного доверия и выгоды.

Владимир Путин заявил, что связи между Россией и Китаем являются одним из гарантов стабильной обстановки в мире. Москва и Пекин не создают блоков и не имеют цели объединенно направлять собственные взаимоотношения против третьих стран, отметил президент РФ.

Отношения КНР и РФ выдержали испытания сложностями международной обстановки – Си Цзиньпин