Путин назвал отношения РФ и Китая одним из гарантов стабильности в мире

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Связи между Россией и Китаем являются одним из гарантов стабильной обстановки в мире. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Что касается БРИКС и нашей роли, тоже здесь нового ничего не скажу. Но этот вектор усиливается, а именно: российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире", – сказал президент.

Говоря о Китае, российский лидер обратил внимание на попытки Запада переключить деятельность Североатлантического альянса на Азию. Однако подобное, по словам Путина, является выходом за рамки условных целей Альянса. Здесь же он задался вопросом о целях НАТО в регионе.

Россия и Китай осуществляют сотрудничество в экономической, военной и гуманитарной областях, пояснил президент РФ. Страны не создают блоков и не имеют цели объединенно направлять собственные взаимоотношения против третьих стран.

По итогам 2023 года товарооборот РФ с Китаем вырастет на 30%, заявил Путин. По его словам, цель, поставленная Россией на следующий год в достижении оборота в 200 миллиардов долларов, будет достигнута уже в текущем году.

"Я думаю, что мы – надо будет уже в первом квартале следующего года посчитать, – но думаю, будет 220–230 миллиардов (долларов. – Прим. ред.) товарооборот. Это уже такой приличный (товарооборот. – Прим. ред.)", – информировал глава государства.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая с января по ноябрь 2023 года вырос на 26,7%. В денежном выражении сумма достигла 218,17 миллиарда долларов. Показатель стал рекордным и досрочно превысил официально запланированный показатель на текущий год.



Товарооборот РФ и КНР может достигнуть 220 млрд долларов по итогам 2023 года – СМИ