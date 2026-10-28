В Госдуму внесли проект об освобождении от уплаты туристического налога на детей

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Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предлагают не взимать туристический налог за проживание несовершеннолетних. Соответствующий законопроект внесен в палату парламента, передает ТАСС.

Поправки планируется включить в Налоговый кодекс Российской Федерации. Если документ примут, новые правила заработают с 1 января 2027 года.

Авторы инициативы указывают в пояснительной записке: сейчас порядок исключения стоимости проживания детей из налоговой базы зависит от муниципального образования. Законопроект должен сделать это правило единым для всей страны. Одновременно снизится налоговая нагрузка на семьи, которые размещают детей в гостиницах.

В заключении кабинета министров говорится, что поступления от туристического налога идут в местные бюджеты. Поэтому принятие законопроекта обернется для них выпадающими доходами. В правительстве полагают, что снижать нагрузку по этому налогу можно и без правки Налогового кодекса.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года Ярославская область введет туристический налог. Ожидаемые поступления в муниципальные бюджеты – порядка 300 миллионов рублей. Это поспособствует развитию инфраструктуры и дорог, а средства также пойдут на социальную поддержку.

