МИК запустил сервис для поиска научных и технологических партнеров

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московский инновационный кластер (МИК) запустил сервис по подбору компаний и команд для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Новый сервис упростит поиск научных и технологических партнеров для бизнеса. Профильные специалисты помогут сформулировать задачу, изучат опыт кандидатов и предложат подходящих исполнителей", – рассказала Сергунина.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно подать заявку на цифровой платформе кластера i.moscow. В ней достаточно описать запрос и желаемый результат. Например, это может быть создание опытного образца, проверка прикладной гипотезы или адаптация существующего решения под производственные потребности. Эксперты при необходимости уточнят детали.

По итогам заказчик получит список рекомендованных компаний и исследовательских команд, которые могут взяться за проект, с информацией об их компетенциях. Затем специалисты МИК организуют встречу с выбранными кандидатами.

На i.moscow представлено более 50 инструментов и мер поддержки для открытия, развития и масштабирования технологического бизнеса. Здесь можно найти и бесплатные обучающие программы – за все время их прошли уже свыше пяти тысяч предпринимателей из столицы и других регионов России. Самые популярные курсы связаны с оформлением патентов, привлечением инвесторов и управлением научно-исследовательскими проектами.

Ранее сообщалось, что 30 октября в кластере "Ломоносов" состоится "ЛЦТ.Фест-2026". Это итоговое событие восьмого международного конкурса мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". На нем соберутся ИТ-специалисты, представители технологического бизнеса, городские команды, эксперты и партнеры конкурса, а также студенты и молодые профессионалы.

На фестивале будут награждены победители и призеры хакатона "Лидеры цифровой трансформации". Команды-финалисты продемонстрируют разработки, созданные для решения задач города и бизнеса, и распределят призовой фонд в 40 миллионов рублей. Подготовка проектов заняла у участников две недели.

