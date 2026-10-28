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28 октября, 11:21

Общество

Ночь на 28 октября в Москве стала второй в списке самых холодных с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночь на среду, 28 октября, стала второй в списке самых холодных с начала этой осени. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

На северо-востоке столицы, по данным базовой метеостанции ВДНХ, столбики термометров опустились до плюс 0,4 градуса. Это самый низкий показатель среди метеостанций мегаполиса. Холоднее было только 20 октября, когда наблюдались первые и пока единственные в столице заморозки.

В районе усадьбы Михайловское в ТиНАО в ночь на среду температура опустилась до минус 2,7 градуса, добавил синоптик.

"На территории Московской области отрицательные температуры по утрам уже стали привычным явлением", – отметил Леус.

Самыми холодными местами региона он назвал Серебряные Пруды с минус 3,8 градуса, Электросталь с минус 3,2 градуса и Ново-Иерусалим, где минимум составил минус 2,8 градуса.

Как ранее сообщал Леус, после 5–6 ноября в столице могут появиться очаги небольшого временного снежного покрова. После первой декады ноября небо все чаще начнут закрывать плотные облака. При этом столбики термометров по ночам будут опускаться к нулевой отметке.

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