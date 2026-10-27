Температура воздуха в Москве будет превышать норму на 4–5 градусов до конца октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Московском регионе до конца октября ожидается выше климатической нормы на 4–5 градусов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, до конца месяца погода в Москве сильно не изменится, осадки также не ожидаются. В ночное время температура может опускаться до плюс 3–6 градусов, а днем прогнозируется около плюс 10 градусов.

При этом, добавил специалист, столбики термометров могут начать опускаться до нуля после 3–4 ноября, по ночам вероятны заморозки до минус 3 градусов. В этот же период может выпасть первый снег, возможно формирование временного снежного покрова высотой около 1 сантиметра.

Ранее в Подмосковье зафиксировали заморозки. В ночь на 26 октября наиболее холодной точкой стали Серебряные Пруды, где температура опустилась до минус 1,8 градуса. В то же время в Москве на базовой метеостанции ВДНХ минимум составил 3,6 градуса.

