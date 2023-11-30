Посол заявил, что годовой товарооборот между РФ и КНР достиг 200 млрд долларов

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Задача по достижению объемов годового товарооборота между РФ и КНР до 200 миллиардов долларов достигнута. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов во время 14-го пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

"По итогам 10 месяцев этого года двусторонний товарооборот достиг 196,5 миллиарда долларов. Думаю, что поставленная в свое время руководителями наших стран планка в 200 миллиардов долларов, скорее всего, уже преодолена", – приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России и Китаю важно проводить обмен лучшими образовательными практиками, чтобы совместно создавать инновации и передовые отрасли. Он отметил, что для достижения высоких темпов экономического роста нужно начинать с повышения качества образования.

До этого СМИ сообщали о том, что председатель КНР Си Цзиньпин ни на йоту не отступает от "дружбы без границ", которую он обещал президенту России Владимиру Путину перед началом спецоперации на Украине.

Отношения КНР и РФ выдержали испытания сложностями международной обстановки – Си Цзиньпин