Си Цзиньпин ни на йоту не отступает от "дружбы без границ" с Путиным – СМИ

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Глава Китая Си Цзиньпин ни на йоту не отступает от "дружбы без границ", которую он обещал президенту России Владимиру Путину перед началом спецоперации на Украине. Такое мнение выразил обозреватель Der Spiegel Бернхард Занд.

По его мнению, переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина 16 ноября не привели к улучшению взаимоотношений двух стран.

"Это не является существенным улучшением, не говоря уже о прорыве, в исторически плохих отношениях между Китаем и США. Это в лучшем случае своего рода временное перемирие во время холодной войны между супердержавами", – считает обозреватель.

Занд отмечает, что на переговорах главы США и Китая не сделали ничего для урегулирования ситуации на Украине, а также "так и не сформулировали хотя бы идеи, как можно было бы остановить конфликт на Ближнем Востоке".

По его мнению, это связано с принятием в феврале 2022 года Владимиром Путиным и Си Цзиньпином совместного заявления, в котором указывалось, что дружба между Россией и Китаем "не имеет границ".

Обозреватель полагает, что Си Цзиньпин придерживается "ложного нейтралитета" в ближневосточном конфликте, а на самом деле поддерживает Иран и его союзников.

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско. Лидеры стран провели переговоры, которые продолжились за ужином и во время прогулки. Байден назвал переговоры "одной из самых конструктивных и продуктивных" встреч с китайским лидером.

Однако, после встречи президента Штатов спросили, готов ли он вновь назвать лидера КНР диктатором. На это Байден ответил, что "он им и является", так как тот "руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".

СМИ отметили, что подобное заявление американского лидера может подорвать успехи проведенных переговоров. В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала безответственными слова Байдена о Си Цзиньпине.



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