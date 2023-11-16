Заявление Байдена о Си Цзиньпине может подорвать успехи переговоров – СМИ

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Заявление президента США Джо Байдена о том, что он до сих пор считает председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, может подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров в Сан-Франциско, сообщает Bloomberg.

По данным агенства, слова американского лидера "бросили тень" на встречу, которую лидеры обеих стран охарактеризовали как самую продуктивную на сегодняшний день.

Во время этой встречи были достигнуты договоренности, среди которых противодействие распространению наркотиков, возобновление военных контактов между США и КНР, а также установление взаимопонимания, которое подразумевает возможность лидеров каждой из стран напрямую связываться друг с другом.

В МИД Китая ранее заявили, что считают заявления Джо Байдена неверными и безответственными.

Байден и Си Цзиньпин провели переговоры в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско. После встречи президента Штатов спросили, готов ли он вновь назвать лидера КНР диктатором. На это Байден ответил, что "он им и является", так как тот "руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".

Однако американский лидер назвал прошедшие переговоры "одной из самых конструктивных и продуктивных" встреч с китайским лидером.