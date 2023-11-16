Си Цзиньпин заявил Байдену о намерении стабилизировать отношения между странами

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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил о своем желании обеспечить стабилизацию отношений КНР и США. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает ТАСС.

"У Китая нет планов превзойти или заменить США, США также не должны планировать подавление или сдерживание Китая", – заявил Си Цзиньпин.

Лидеры двух стран договорились возобновить общение на высоком уровне между вооруженными силами двух стран на основе равенства и уважения, рабочие встречи министров обороны КНР и США и механизм консультаций по вопросам безопасности на море.

Си Цзиньпин также заявил, что США должны поддержать мирное воссоединение Китая, выполнить свое обязательство и не поддерживать "независимость Тайваня", а также прекратить поставлять оружие острову. Он подчеркнул, что воссоединение Китая произойдет, и заверил Байдена в том, что у материкового Китая нет планов воссоединения с Тайванем при помощи силы.

Лидер Китая также выступил за отмену односторонних санкций и рестрикций Вашингтона в отношении Пекина. Помимо прочего, Си Цзиньпин и Байден договорились о расширении сотрудничества в сфере туризма и образовании, в том числе путем увеличения прямых пассажирских рейсов между странами.

Лидеры двух стран также договорились о создании рабочей группы по сотрудничеству в борьбе с наркотиками. Кроме того, они достигли соглашения о начале китайско-американских переговоров на правительственном уровне об искусственном интеллекте.

Ранее Си Цзиньпинь и Байден начали переговоры в Сан-Франциско. На них китайский лидер, среди прочего, заявил, что возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон.

Лидеры продолжили встречу за ужином в расширенном составе. После ужина Си Цзиньпинь и Байден также пообщались во время прогулки.