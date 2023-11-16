Байден и Си Цзиньпин продолжили встречу за ужином, к ним присоединились Блинкен и Ван И

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин завершили официальную встречу и перешли к ужину, к которому присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент Байден принимает участие в рабочем ужине с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", – указано в сообщении.

Помимо Блинкена и Ван И, на ужине присутствуют помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также первый секретарь ЦК КПК Цай Ци.

В Белом доме назвали официальную встречу двух лидеров конструктивной. Там подчеркнули, что главы государств провели откровенную беседу по ряду двусторонних и международных вопросов и обменялись мнениями по имеющимся разногласиям.

Ранее Си Цзиньпинь и Байден начали переговоры в Сан-Франциско. На них китайский лидер, среди прочего, заявил, что возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон.