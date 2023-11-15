Си Цзиньпин указал на важность отношений Китая и США во всем мире

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе США Джо Байдену, что двусторонние отношения Китая и Штатов являются самыми важными во всем мире. Об этом передает РИА Новости.

"Отношения между США и Китаем следует рассматривать в широком контексте ускоряющихся глобальных преобразований", – отметил он.

При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны не должны отворачиваться друг от друга. Как он считает, конкуренция между Китаем и США не должна "стать переваливающим трендом".

"Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон", – добавил председатель КНР.

В свою очередь, президент США выразил аналогичное мнение и заявил, что страны должны убедиться в отсутствии предпосылок для возникновения конфликта между КНР и США.

Также Си Цзиньпин подчеркнул, что Земля огромна для процветания двух стран, а успех одного из них представляет возможности и для другого.

"Я твердо верю в многообещающее будущее наших двухсторонних отношений", – заключил он.

Ранее сообщалось, что Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином "жесткие разговоры" по поводу вопросов двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.

До этого стало известно, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Джанет Йеллен на встрече в Сан-Франциско договорились содействовать продвижению китайско-американского торгово-экономического диалога.

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