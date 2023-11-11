Вице-премьер Госсовета КНР и глава Минфина США условились продвигать диалог

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Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи в Сан-Франциско условились содействовать продвижению китайско-американского торгово-экономического диалога. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что в ходе состоявшихся консультаций Хэ Лифэн и Йеллен указали на необходимость устранения разногласий между США и Китаем. Обе стороны выразили готовность поддерживать регулярные контакты для урегулирования широкого перечня вопросов.

Обе стороны на переговорах подтвердили, что Пекин и Вашингтон не стремятся к экономическому разъединению. Хэ Лифэн и Йеллен договорились содействовать укреплению мировой финансовой системы, вместе работать над новой формулой расчета квот Международного валютного фонда.

Встреча состоялась в преддверии саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, который состоится 15 ноября в Сан-Франциско.

Ранее стало известно, что США получили от Китая заверения о готовности расширить доступ американских компаний к своему рынку в будущем.