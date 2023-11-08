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08 ноября, 07:56

Политика

В США переговоры с КНР по контролю над вооружениями сочли малосодержательными – СМИ

Фото: depositphotos/azarbico

Прошедшие переговоры с Китаем по поводу контроля над вооружениями в США назвали малосодержательными. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает агентство Reuters.

На переговорах, прошедших в Вашингтоне, китайскую сторону представлял, среди прочих, директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо, а американскую – помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт.

"Я не назвал бы... встречу содержательной", – приводит агентство слова чиновника США.

Он уточнил, что китайская сторона не предоставила на переговорах содержательные ответы на вопросы Штатов о ядерной доктрине и бюджете.

В материале отмечается, что продолжение данных переговоров может зависеть от предстоящей встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско.

Данные переговоры прошли 6 ноября и стали первыми со времен администрации экс-президента Штатов Барака Обамы переговорами о контроле над вооружениями между КНР и США. Предполагалось, что диалог будет сосредоточен на "путях снижения риска просчета" между странами.

До этого СМИ также писали, что США и Китай достигли принципиального соглашения касательно встречи Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Сан-Франциско.

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