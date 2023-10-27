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27 октября, 07:21

Политика

Блинкен обсудил с главой МИД КНР вопросы сотрудничества и разногласия между странами

Фото: depositphotos/azarbico

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД КНР Ван И ряд вопросов, по которым между двумя странами существуют различные разногласия, а также области для двустороннего сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Как отметил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать отстаивать свои интересы и ценности, а также интересы своих союзников и партнеров.

Ранее Ван И заявил, что Соединенным Штатам и Китаю необходимо стремиться к возвращению двусторонних отношений к стабильному и устойчивому развитию.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном во имя общего процветания и на благо всему миру.

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