25 октября, 06:37Политика
Си Цзиньпин сообщил, что Китай готов сотрудничать с США на основе взаимности
Фото: kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном во имя общего процветания и на благо всему миру. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на приветствие Си Цзиньпина к участникам ежегодной встречи Национального комитета по американо-китайским отношениям.
Глава китайского государства подчеркнул, что КНР хочет работать в Соединенными Штатами, решая глобальные проблемы, содействуя прогрессу друг друга и стремясь к общему процветанию, чтобы приносить пользу как обеим странам, так и всему миру.
Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем можно назвать сбалансированным. По его словам, подобные взаимоотношения одинаково выгодны как Москве, так и Пекину.
До этого Владимир Путин рассказал, что переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в формате "с глазу на глаз" длились около трех часов. По его словам, они обсудили двустороннюю повестку, ситуации на Украине и Ближнем Востоке.
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