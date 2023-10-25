Си Цзиньпин сообщил, что Китай готов сотрудничать с США на основе взаимности

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном во имя общего процветания и на благо всему миру. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на приветствие Си Цзиньпина к участникам ежегодной встречи Национального комитета по американо-китайским отношениям.

Глава китайского государства подчеркнул, что КНР хочет работать в Соединенными Штатами, решая глобальные проблемы, содействуя прогрессу друг друга и стремясь к общему процветанию, чтобы приносить пользу как обеим странам, так и всему миру.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем можно назвать сбалансированным. По его словам, подобные взаимоотношения одинаково выгодны как Москве, так и Пекину.

До этого Владимир Путин рассказал, что переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в формате "с глазу на глаз" длились около трех часов. По его словам, они обсудили двустороннюю повестку, ситуации на Украине и Ближнем Востоке.