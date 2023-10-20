Экономист заявил, что юань не сможет потеснить доллар в мировой торговле

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Юань остается неконвертируемой валютой, поскольку его доля в международных экономических расчетах составляет 5%, а доля доллара – 85%. Такое мнение озвучил экономист Дмитрий Прокофьев, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Как рассказал Прокофьев, чтобы обратить внимание мирового населения на другую валюту вместо доллара, нужно 300 лет платить по своим долгам. За долларом стоит не только Федеральная резервная система Америки, но и желание людей использовать доллар в качестве инструмента сохранения стоимости. Потому что их собственные инструменты этому не соответствуют, объяснил он.

Также он затронул тему роста американского госдолга, пузыря и кризиса, невозможности Соединенных Штатов обслуживать свои обязательства. Он считает, что стоимость обслуживания долга США вполне приемлема для американской экономики и бюджета. Развитый и сложный финансовый американский рынок – это преимущество перед тем же Китаем, сказал эксперт.

Кроме того, он уверен, что доллар еще долго будет пользоваться доверием большинства. Потому что эту валюту накапливают люди и банки на своих счетах по своему желанию, а не по приказу какой-либо инстанции, заключил Прокофьев.

Ранее сообщалось, что, по данным Мосбиржи, евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября. Между тем юань упал до 13 рублей, это произошло впервые с 21 сентября. Доллар снизился на 74,75 копейки и торговался по 96,3 рубля.

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