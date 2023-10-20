Экономист заявил, что рубль сможет укрепиться при переходе к оплате импорта в нацвалюте

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На падение курса доллара повлиял рост цен на нефть и комплекс принятых ранее мер, сообщил RT экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

По его словам, свою роль в укреплении российской валюты сыграли и экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара, и ограничение на экспорт бензина, и меры по возвращению валютной выручки в соответствии с указом президента для 43 групп компаний.

Гинько отметил, что дальнейшую динамику курса предсказать сложно, поскольку мир вступает в очень сильный этап турбулентности. Так, по его мнению, различные риски имеет геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

"Это еще накладывается и на рецессию экономики Германии, и на то, что мир оказался в ситуации высоких процентных ставок", – подчеркнул экономист.

Он рассказал, что высокие процентные ставки в США и странах Евросоюза сильно влияют на экономики других стран. Вместе с тем мир вступает в эпоху, где большую роль будут играть те страны, у которых есть сырьевые товары.

"Очевидно, что в мире идет очень мощная продовольственная инфляция. И те страны, которые имеют собственные мощности производства питания, в большей степени будут защищены... У России в этом плане есть большое преимущество. Мы крупнейший экспортер пшеницы в мире, мы за последние годы сильно укрепили собственную продовольственную безопасность", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что важно увеличивать расчеты в рублях не только за экспорт, но и за импорт. Когда Россия сможет почти весь импорт закупать за рубли, тогда полностью пропадет зависимость внешней торговли России от курсов доллара и евро.

20 октября доллар упал ниже 96 рублей. Это произошло впервые с 25 сентября. Между тем евро потерял 1,36% и опустился до 101,4 рубля, юань снижался на 1,29%, до 13,055 рубля.

11 октября Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. В список экспортеров внесли 43 группы компаний. Действие документа рассчитано на 6 месяцев.

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