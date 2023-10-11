Путин подписал указ о продаже выручки в иностранной валюте некоторыми экспортерами РФ

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Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Документом вводится репатриация и продажа валютной выручки сроком на 6 месяцев. Также указ предполагает обязанность для отдельных компаний по предоставлению в Центробанк и Росфинмониторинг индикативных планов по покупке и продаже валюты.

"Третье – в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования", – говорится в документе.

В указе был определен список экспортеров, которых он коснется. В перечень внесли 43 группы компаний.

Ранее Центробанк России начал прорабатывать возможность расчетов с дружественными странами в цифровом рубле. В Госдуме отмечали, что для проведения таких расчетов нужна серьезная политическая воля руководства и регуляторов дружественных стран. При этом замминистра финансов России Алексей Моисеев высказывал мнение, что национальная цифровая валюта не предназначена для внешнеторговых расчетов.

Тестирование операций с цифровым рублем началось 15 августа. В первую группу, успешно протестировавшую новую форму валюты, вошли ВТБ, ГПБ, Киви банк, МТС-банк, Совкомбанк, Росбанк и другие финансовые организации. По оценкам ЦБ РФ, массовое внедрение цифровой валюты может начаться с 2025 года.

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