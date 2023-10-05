ЦБ работает над внедрением цифрового рубля в международных расчетах

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Центробанк России уже начал прорабатывать возможность расчетов с дружественными странами в цифровом рубле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу департамента национальной платежной системы Центрального банка Аллу Бакину.

Еще в сентябре ЦБ заявлял о начале проработки подобного формата взаиморасчетов между странами. Тогда в Госдуме отмечали, что для проведения таких расчетов нужна серьезная политическая воля руководства и регуляторов дружественных стран. При этом замминистра финансов России Алексей Моисеев высказывал мнение, что национальная цифровая валюта не предназначена для внешнеторговых расчетов.

Тестирование операций с цифровым рублем началось 15 августа. В первую группу, успешно протестировавшую новую форму валюты, вошли ВТБ, ГПБ, Киви банк, МТС-банк, Совкомбанк, Росбанк и другие финансовые организации. По оценкам ЦБ РФ, массовое внедрение цифровой валюты может начаться с 2025 года.

С октября цифровой рубль впервые начали тестировать в столичном метро. Пока с помощью таких рублей можно купить только карты "Тройка". С начала тестирования этой возможностью воспользовались уже 13 раз.

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