Цифровой рубль начали тестировать в столичном метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Московском метрополитене начали тестировать оплату с помощью цифрового рубля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Это первый проект в сфере финансовых технологий, реализуемый в городском транспорте России вместе с ЦБ РФ. <..> Нам важно предоставить горожанам все самые современные и актуальные отечественные сервисы оплаты", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Пока с помощью цифровых рублей можно купить только карты "Тройка". С начала тестирования этой возможностью воспользовались уже 13 раз: один раз приобрели "Тройку" с пополненным балансом, еще 12 раз – сувенирные карты.

Отмечается, что со временем использовать и для других покупок в метро, в том числе и просто для оплаты проезда.

Пилотный проект цифрового рубля запустили в РФ 15 августа. В первую группу, успешно протестировавшую новую форму валюты, вошли ВТБ, ГПБ, Киви банк, МТС-банк, Совкомбанк, Росбанк и другие финансовые организации.

К 1 сентября все они банки совершили несколько тысяч реальных операций с цифровым рублем и начали предлагать клиентам услуги по открытию цифровых кошельков.



В РФ началось тестирование цифрового рубля