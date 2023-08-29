В России предложили признать майнинг отраслью промышленности

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Добычу криптовалют предложили признать в России экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). С таким предложением оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что ОКВЭД является кодом деятельности, который компания выбирает при регистрации. В случае принятия инициативы государственные решения, актуальные для промышленности, станут действовать и для добычи криптовалют.

По мнению директора по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олега Огиенко, это поможет развитию майнинга и позволит правильно установить налогообложение в данной сфере.

Предложение поддержал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он добавил, что инициативу уже направили на согласование в правительство, документ могут принять уже в осеннюю сессию. При таком сценарии он заработает со следующего года, отметил депутат.

В Минэкономразвития сообщили, что присвоение кодов ОКВЭД для майнинга возможно при наличии регулирования этой сферы с описанием количественно-качественных характеристик вида деятельности.

Ранее СМИ сообщали о том, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance пересматривает свой бизнес в России и не исключает возможность полного ухода из страны.

До этого первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова рассказала, что введение цифрового рубля в систему российской экономики может состояться в 2025–2027 годах.