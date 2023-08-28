Binance может уйти из России – СМИ

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Крупнейшая криптовалютная биржа Binance пересматривает свой бизнес в России и не исключает возможность полного ухода из страны. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что Binance запретила российским пользователям обменивать цифровые токены на любую валюту, кроме рубля.

По словам экономиста Элины Сидоренко, ограничения для россиян на операции через сервис P2P с любыми валютами, кроме рубля, плохо скажутся на отечественных инвесторах.

В мае этого года министерство юстиции США начало расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет ее возможной помощи россиянам в обходе санкций. В компании при этом заявили, что соблюдают все американские и международные финансовые санкции.

Binance запретила россиянам сделки с долларами и евро через P2P-сервис