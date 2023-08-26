Экономист заявила, что ограничения Binance плохо скажутся на инвесторах из РФ

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Ограничения для россиян на криптобирже Binance на операции через сервис P2P с любыми валютами, кроме рубля, плохо скажутся на отечественных инвесторах. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сообщила экономист, директор Центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко.

Binance ограничила торги для россиян в любой валюте, кроме рубля, с 26 августа. Мера распространилась на инвесторов, прошедших верификацию "Знай своего клиента".

Экономист объяснила, что к ограничениям для россиян привела санкционная политика США. В свою очередь, владельцы криптовалюты, по ее мнению, используют зарубежные платформы из-за отсутствия развития такого рынка в России.

"Эта биржа сегодня – основной двигатель и лидер централизованного криптовалютного рынка, она задает тон для других менее смелых и менее значимых игроков", – пояснила Сидоренко.

По ее словам, тренд повсеместного ограничения российских криптоинвесторов может наблюдаться до конца 2023 года, если биржа не получит противодействия со стороны регулятора.

Ранее Верховный суд России согласился с прокуратурой, признав, что перевод биткоинов с виртуального на банковский счет с конвертацией в рубли можно считать легализацией преступных доходов. Это произошло после рассмотрения дела одного из фигурантов, который продавал наркотики за криптовалюту, а затем переводил ее в рубли.



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