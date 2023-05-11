Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:32

Экономика

В Госдуме призвали быстрее легализовать криптовалюту

Фото: depositphotos/mozakim

Криптовалюту в России необходимо быстрее легализовать, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если говорить о моей позиции по криптовалютам, считаю, что надо их быстрее легализовать. Активно использовать во внешних расчетах", – сказал Аксаков.

Депутат также подчеркнул, что на данный момент все согласны с эффективностью использования криптовалюты во внешних расчетах, несмотря на прежние разногласия.

Ранее в ЦБ РФ допустили экспериментальное использование криптовалют для внешних расчетов. Однако криптовалюта не должна использоваться внутри страны, добавили в Банке России.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что соответствующий законопроект уже подготавливается в экспериментальном правовом режиме.

Binance запретила россиянам сделки с долларами и евро через P2P-сервис

Читайте также

экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика